22'- Muitas fragilidades da seleção da Bielorússia e Portugal a aproveitar ao seu belo prazer. Canto estudado e Vitinha a rematar muito por cima.





19'-! Fábio Vieira dilata a vantagem no marcador. Bem cobrado para o canto esquerdo a não dar hipotéses ao gurdião adversário18'- Penálti para Portugal. Vitinha a receber já dentro de área e o defesa a cortar com a mão.15´- Jota remata por cima! Grande oportunidade desperdiçada do número 18.14'- Os jogadores bielorussos com muita dificuldade em avançar no terreno de jogo, fruto da boa pressão e do bloco subido dos atletas portugueses.9'- Quase o segundo para Portugal na partida. Fábio Vieira a atirar para defesa de Pavlyunchenko. Sufoco luso nesta fase do jogo.8'- Jota muito endiabrado neste início de jogo. Muitas ações de qualidade ofensiva por parte do extremo do Valladolid.6'- Canto para Portugal, mas rapidamente tirado para longe pela defesa contrária3'-Jogada de Jota pela esquerda com este a fazer um cruzamento traiçoeiro para dentro da pequena área e Myakish a fazer autogolo. Portugal está em vantagem no marcador1' - Os jogadores portugueses vão trocando a bola, de forma a encontrar espaço19h30 - Arranca o jogo!As 3 equipas já estão perfiladas em campo. Agora ouvem-se os respetivos hinos.-A partida desta noite, que arranca às 19h30, realiza-se em Portimão e terá o suíço Fedayi San como árbitro principal. Os assistentes são Stephane De Almeida e Zürcher Benjamin e o quarto árbitro Sandro Schärer.- Já a Bielorrússia, com apenas 16 jogadores na ficha de jogo, alinha de início com Pavlyuchenko; Nechaev, Prischepa, Shkurdyuk e Miroshnikov; Grechikho, Shevchenko e Borodin; Myakish, Davyskiba e Bogomolski- No banco ficam ainda Luís Maximiano, Pedro Pereira, Pote, Rafael Leão, Daniel Bragança, Tomás Tavares, Gonçalo Ramos, João Mário e Joelson Fernandes- Já há onze inicial de Portugal!: Diogo Costa; Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite e Nuno Mendes; Florentino, Vitor Ferreira e Gedson Fernandes; Fábio Vieira, Jota e Dany Mota- Com 18 pontos em sete partidas e a 6 da líder Holanda, Portugal está obrigado esta tarde a ganhar diante da Bielorrússia para continuar a sonhar com o apuramento direto para o Europeu de Sub-21. Pela frente estará uma turma de Leste perante a qual já venceu nesta caminhada, na altura com um 'score' de 2-0.