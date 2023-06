Portugal já conhece possíveis adversários nas meias-finais do Europeu de sub-21

A Seleção Nacional de sub-21 conheceu esta quarta-feira quais serão os possíveis adversários nas meias-finais do Europeu da categoria, isto caso ultrapasse a Inglaterra nos quartos de final da competição já este domingo.

A última jornada do Grupo C reservou a primeira vitória de Israel na fase de grupos, suficiente para fazer companhia a Inglaterra na próxima fase da competição. Assim sendo, Portugal ficou a saber hoje que, caso consiga o apuramento para as meias-finais, que irá defrontar o vencedor do duelo entre Geórgia e Israel no encontro que antecede a final da prova.

Recorde-se que a única derrota de Portugal neste Europeu de sub-21 foi precisamente contra a seleção da casa, a Geórgia, na primeira jornada do Grupo A.

Portugal disputa o apuramento para as meias-finais do Europeu de sub-21 às 17 horas de domingo, frente à Inglaterra.