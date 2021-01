Portugal já tem calendário para o Europeu de Sub-21

A Seleção Nacional sub-21 já se pode começar a preparar para o Europeu, cuja fase de grupos se vai disputar na Hungria e na Eslovénia. A equipa orientada por Rui Jorge estreia-se na competição com o compromisso com a Croácia, em Koper (Eslovénia), às 20 horas, no dia 25 de março. A 28, em Ljubljana (Eslovénia), a equipa das quinas defronta a Inglaterra, novamente às 20 horas, enquanto no dia 31, fica na mesma cidade para defrontar a Suíça (17 horas). Recorde-se que a fase a eliminar joga-se apenas entre 31 de maio e 6 de junho.