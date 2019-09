Portugal já treina na Bielorrússia

A Seleção Nacional de sub-21 aterrou às duas da manhã (menos duas horas em Portugal Continental) em solo bielorrusso, onde vai defrontar a formação local na próxima terça-feira, às 18 horas.A equipa orientada por Rui Jorge deixou Lisboa por volta da hora do almoço, depois de ter realizado um treino na Cidade do Futebol, e teve pela frente um longo voo até Minsk, onde chegou ao final da noite – já madrugada na capital da Bielorrússia. Refira-se que o segundo jogo de Portugal na qualificação para o Campeonato da Europa de 2021 terá lugar em Zhodino, a 55 quilómetros de Minsk.No primeiro jogo da fase de apuramento, os sub-21 golearam Gibraltar por 4-0, em Alverca, medindo agora forças com uma equipa que, na 1ª jornada, também conseguiu vencer a formação do rochedo, mas por... 10-0.Rui Jorge volta hoje a orientar mais um treino, ainda que ligeiro, uma vez que o grupo foi sujeito a algum desgaste fruto da longa viagem.