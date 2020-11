Portugal junta-se aos pesos pesados: conheça as seleções já apuradas para o europeu de sub-21

A vitória (2-1) de Portugal sobre o Chipre, em partida realizada este domingo no Algarve, confirmou a qualificação da seleção portuguesa de sub-21 para o Campeonato da Europa do próximo ano.

Portugal juntou-se este domingo ao lote restrito das seleções já apuradas para o Europeu de sub-21 do próximo ano. Com o triunfo (2-1) alcançado hoje na receção ao Chipre, a seleção orientada por Rui Jorge tornou-se no 11.º conjunto a garantir a qualificação para a fase final da prova.

Eis todas as seleções apuradas até ao momento para o Euro'21:



Organizadores

Hungria

Eslovénia



Grupo 1

Itália



Grupo 2

Suíça

França



Grupo 3

Inglaterra



Grupo 5

Rússia



Grupo 6

Espanha





Holanda

Portugal



Grupo 8

Dinamarca



Classificação dos 2.ºs melhores classificados:



1. Portugal (6 vitórias e 1 derrota) - GM: 20; GS: 8; Pontos: 18

2. França (6 vitórias e 1 derrota) - GM: 19; GS: 9; Pontos: 18

3. Polónia (4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas) - GM: 15; GS: 7; Pontos: 14

4. Bélgica (4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas) - GM: 16; GS: 6; Pontos: 13

5. Roménia (4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas) - GM: 14; GS: 5; Pontos: 13