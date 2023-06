Portugal treina na máxima força na véspera da estreia no Euro sub-21 com Geórgia

A seleção portuguesa de sub-21 teve esta terça-feira os 23 futebolistas operacionais no relvado do Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na véspera do confronto frente à anfitriã Geórgia, para a jornada inaugural do Grupo A do Europeu da categoria.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, o conjunto das quinas esteve dividido em dois grupos, com o trio de guarda-redes a treinar numa zona distante dos restantes 20 jogadores de campo, que foram fazendo exercícios físicos e com bola.

Entre as opções ao dispor do selecionador Rui Jorge esteve o avançado Diego Moreira (Benfica B), que foi convocado no domingo para substituir Fábio Vieira, por lesão, tendo viajado para a capital da Geórgia no dia seguinte e integrado o estágio da comitiva lusa.

Portugal, vice-campeão em título, inicia a nona presença em fases finais face à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, em jogo com arbitragem do norueguês Espen Eskas, que decorrerá à mesma hora do confronto entre a Holanda e a Bélgica, os restantes oponentes da 'poule'.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das quinas precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, agendada para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.