Roménia denuncia à UEFA insultos racistas por parte jogadores húngaros no Europeu de sub-21

A Federação Romena de Futebol (FRF) denunciou à UEFA os alegados insultos racistas que jogadores húngaros dirigiram aos seus durante o jogo de sábado do Campeonato da Europa de sub-21, em Bucareste, refere esta segunda-feira o jornal Gazeta Sporturilor.

Os incidentes foram cometidos por "dois futebolistas húngaros" durante a partida, a contar para o grupo A e que a Roménia venceu por 2-1, e repetiram-se após o apito final no túnel de acesso aos balneários, referem fontes da FRF ao jornal romeno

"No domingo, 28 de março, a FRF informou oficialmente a UEFA sobre estes acontecimentos", acrescentaram as fontes.

Roménia e Hungria são países vizinhos e isso transforma os encontros entre as seleções de ambos uma espécie de dérbis regionais em que os insultos xenófobos são comuns em campo e nas arquibancadas.

"Os ciganos, como vocês nos chamaram em campo, venceram por 2-1", escreveu nas redes sociais o internacional sub-21 da Roménia e capitão Marius Marin, após o fim do jogo.

A Roménia ocupa a segunda posição do grupo A com os mesmos quatro pontos da Alemanha (primeira classificada), enquanto os Países Baixos seguem em terceiro, com dois pontos, e a Hungria em quarto, sem pontos.

Na derradeira jornada do grupa A da fase regular da prova, a realizar na terça-feira, a Roménia defronta a Alemanha e a Holanda a Hungria.