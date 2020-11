Rui Jorge 'avisa' Holanda: «Vamos tentar lutar pelo 1º lugar e tirá-los de lá»

Satisfeito pelo triunfo diante de Chipre, que valeu o passaporte para o Europeu do próximo ano, Rui Jorge assumiu que a atuação portuguesa não foi tão brilhante ou fácil quanto se poderia esperar, mas deixou claro que o importante foi mesmo vencer. Por outro lado, já olhando ao próximo jogo, deixa a garantia de que diante da Holanda, uma equipa que tem estado praticamente perfeita, o objetivo é só: vencer.





"Nunca esperamos sofrer golos, mas sofrê-los no início dificulta ainda mais a coisa. Mas acho que conseguimos dar a volta, não sendo um jogo tão seguro como o que fizemos com a Bielorrússia, mas dominámos o adversário. Contra estas equipas estamos sempre sujeitos a algum perigo no contra-ataque. Não fazendo um jogo brilhante, penso que estivemos bem. Nos dominámos o jogo completamente, mas em termos de eficácia, não fomos muito eficazes. Mas é inteiramente justo o resultado e peca por escasso", começou por apontar, em declarações ao Canal 11.Rui Jorge assumiu ainda que sentiu a equipa com "alguma ansiedade" pela necessidade de vencer para ainda poder apanhar a Holanda no topo. Uma equipa que merece rasgados elogios. "O nosso adversário tem feito um apuramento abolutamente extraordinário e queríamos ir em condições de disputar o primeiro lugar no último jogo. É brilhante o que eles têm feito. Ofensivamente estão a um nivel tremendo. Ganharam 2-0 à Noruega, depois não têm menos de 4 golos marcados por jogo, inclusive connosco. Vamos tentar lutar pelo primeiro lugar e tirá-los de lá".Quanto ao apuramento já garantiu para a fase final... Rui Jorge não quer pensar nisso. "Para já temos o jogo com a Holanda e queremos muito alcançar o primeiro lugar. Agora é descansar para defrontar essa belíssima equipa que é a Holanda", concluiu.Note-se que Portugal entra na última jornada com 24 pontos, menos 3 do que a Holanda. Para superar os holandeses na tabela, a Seleção Nacional tem de vencer na quarta-feira sempre por um resultado que anule o 4-2 que se registou há um ano em Doetinchem.