Rui Jorge e a chamada de Pote ao Euro'2020: «Os sub-21 não são só resultados»

Rui Jorge considerou natural a chamada de Pote ao Euro'2020, mesmo que assim acabe por enfraquecer a seleção de sub-21 tendo em vista a fase a eliminar do Europeu deste escalão. Na conferência em que apresentou os convocados, o selecionador lembrou que a prioridade é sempre a equipa principal.





"É uma fase final, é normal que quanto melhores jogadores eu tiver, melhor. Foi fundamental, mas o princípio não se inverte para mim. Os sub-21 não são só resultados. A questão aqui é sempre a mesma, ajudar os jogadores para quando o selecionador principal os chame. Sinto-me satisfeito no local, sabendo quais são as regras. E procurando sempre o equilíbrio que tenho tido nestas circunstâncias e que venha o Baró!", vincou Rui Jorge."As escolhas nunca são fáceis quando temos tantos jogadores. Foi uma escolha normal tendo em conta o passado dos jogadores nesta mesma competição também e daquilo que nós consideramos como equilíbrio que pretendemos ter. Ou seja, difícil mas normal.""Uma equipa que jogará em 3x5x2 à partida. Uma equipa forte defensivamente, são jogadores que são aguerridos. Ofensivamente, têm dois pontas-de-lança muito bons, que conseguem criar oportunidades e marcar golos quando não se espera. Fratezzi, que joga com o Dany Mota, também tem um forte remate. Valem muito pelo seu coletivo, muito à imagem das equipas italianos. Será uma equipa muito difícil de ultrapassar, certamente.""Nós temos jogado preferencialmente em dois sistemas, um deles coloca dois jogadores na frente, seja mais lado a lado ou de forma mais assimétrica, ou três jogadores na frente, no 4x3x3. É verdade que podia levar mais um jogador de meio-campo, mas a versatilidade dos jogadores deixa-me tranquilo. Quando imagino o jogo com a Itália e os vários cenários, ainda assim eles são de mais. Não deixamos de estar equilibrados no resto do grupo. Temos aqui uma situação particular dos cartões amarelos do Leite e do Thierry, que no caso de um cartão ficarão de fora do próximo, mas acho que mesmo nessa situação conseguiremos equilibrar a equipa.""Não gosto de me intrometer no trabalho dos clubes. Estamos a trabalhar cada vez melhor em Portugal. Os jogadores estão a conseguir afirmar-se cada vez mais cedo. As chamadas da equipa de sub-21 para a principal é sinal disso mesmo, que os jogadores estão mais bem preparados. Nas últimas 29 convocatórias que eu fiz, em 28 ou 27 tivemos jogadores que foram parar à Seleção principal. É um número significativo. Portanto, se estão na nossa Seleção principal, acredito que sejam jogadores com qualidade."