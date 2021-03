Rui Jorge elogia Francisco Conceição: «Traz uma paixão ao jogo que eu gosto»

Diante da Croácia, Rui Jorge promoveu as estreias de Tiago Tomás (de início) e Francisco Conceição (a partir do banco), duas apostas que, a julgar pela análise do técnico, deixaram boas indicações. Sobre o avançado, Rui Jorge destacou o trabalho desenvolvido, ao passo que em relação ao extremo os elogios foram para a forma como agitou o jogo.





"Estiveram bem, o Tomás trabalhou bastante, fez os movimentos que lhe pedimos, definiu bem momentos de pressão, foi seguro q.b com bola. O Francisco quando entrou agitou o jogo. é um jogador de desequilíbrios, traz um ânimo ao jogo que eu acho que é sempre necessário, traz uma paixão ao jogo que eu gosto que a minha equipa tenha. Estou contente por dois jovens poderem estar neste palco e aproveitarem desta forma", declarou.Quanto ao que aí vem - o jogo com a Inglaterra -, Rui Jorge assumiu esperar dificuldades. "Não vai diferir muito do que são as características da equipa. Inglaterra, continuo a dizer, tem jogadores que, do ponto de vista individual, podem resolver qualquer partida. Claro que para nós a vitória que tivemos hoje é importante e claramente estamos numa posição anímica diferente da seleção inglesa, mas em termos de características de jogo penso que se vai manter. Jogadores com grande talento da parte da Inglaterra, com capacidade de desequilíbrio individual, com muita velocidade na frente, e nós tentaremos ser mais seguros com bola, definir melhor e manter a qualidade que tivemos hoje em termos defensivos, e em momentos de pressão, continuar a defini-los bem, porque podem ser importantes contra uma equipa como a equipa inglesa".