Rui Jorge: «Holanda? Este é o nível que vamos encontrar na fase final»

Portugal defronta esta quarta-feira, às 19h30, a Holanda, num jogo que Portugal tem de vencer se quiser saltar para o primeiro lugar do grupo de apuramento para o Europeu da categoria. A qualificação para a fase final está garantida, mas Rui Jorge quer que a equipa mostre o que tem feito nos treinos.





"Teremos de fazer um grande jogo para ganhar, disso não tenho a mínima dúvida. Vamos defrontar aquela que tem sido a melhor seleção do grupo, tem-no demonstrado em todos os campos. Tem números impressionantes no apuramento. São ofensivamente muito fortes. Temos de estar mesmo ao nosso melhor nível se queremos passar para a frente do grupo. Acredito que este é o nível que vamos encontrar na fase final. É o nível dos melhores de todos os grupos, aqueles que demonstraram em todos os seus grupos uma capacidade superior aos outros. Quando se juntam numa fase final é um momento muito interessante para ser vivido pelos jogadores e equipa técnica. Este ano será ligeiramente atípico por toda a envolvência, mas a qualidade dos jogadores e das equipas vai manter-se", destacou o técnico, em conferência de imprensa.Além de explicar que "a ambição de ganhar não se demonstra nas palavras", Rui Jorge garantiu que a equipa tem a vontade de jogar bem e dar espectáculo. "Gostava e gosto que assim seja, que seja vista dessa forma. É algo que temos e gostamos de manter neste espaço. Este espaço é diferente da Seleção AA, mas o que preconizamos é que os jogadores, neste processo da sua caminhada, consigam demonstrar toda a qualidade que têm e que os portugueses, ao verem a seleção sub-21 jogar, sintam prazer em vê-la jogar, que se sintam entusiasmados. Os nossos números também têm ajudado a que isso aconteça e sabemos que os resultados levam as pessoas a olhar para a Seleção de forma diferente. A qualidade que tentamos sempre colocar, os jogadores que escolhemos para demonstrar essa qualidade, é importante para depois ter esse reflexo para todas as pessoas", destacou.Portugal não vai contar com Nuno Mendes devido a lesão, mas Jota está recuperado. De qualquer das formas, Rui Jorge está descansado com todas as opções que tem à sua disposição nos sub-21. "O selecionador tem de se sentir satisfeito por ter muito por onde escolher. Até podíamos estar aqui a falar de jogadores que ainda não vieram cá, como Tomás Ribeiro, que tem muita qualidade, David Carmo...", apontou, antes de destacar o que pode fazer a diferença contra a Holanda: "Naturalmente somos uma equipa dominadora e eles também o são. Alguma das equipas terá de fazer em vários momentos aquilo a que não está habituada. Será importante saber lidar com esse momento, ao qual não estamos habituados, mas teremos de saber lidar se queremos alcançar um patamar superior."