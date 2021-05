Rui Jorge: «Já vivi o jogo com a Itália muitas vezes»

Aí está a Seleção Nacional sub-21 que vai disputar com a Itália os quartos-de-final do Europeu da categoria. Rui Jorge mudou três peças em relação à fase de grupos, com Romário Baró, Rafael Leão e Jota – os dois últimos estavam na convocatória original mas lesionaram-se – a entrarem para os lugares de Filipe Soares, Pote e João Mário.

“Custa deixar jogadores de fora quando têm o comportamento correto. Faz parte tomar estas decisões difíceis”, explicou o selecionador, de 48 anos, que apostou “na segurança que Baró transmite” para o lugar de Pote, uma questão à qual Rui Jorge não fugiu. “A Seleção sub-21 é mais do que resultados e o treinador tem de estar preparado”, disse, sem estar preocupado em assumir o favoritismo.

Com jogo marcado para o próximo dia 31, Portugal vai jogar dois meses depois do último duelo da fase de grupos. Muito tempo para Rui Jorge pensar. “Faço muito isso, ver o jogo na minha cabeça. Tento deparar-me com vários cenários mesmo antes da convocatória. Já vivi esse jogo muitas vezes, é verdade. Foi uma convocatória difícil de fazer, mas penso que estamos preparados. Não será fácil atingir o nível que atingimos, principalmente no último jogo, mas é para isso que vamos. Para continuarmos a demonstrar qualidade e fazer com que as pessoas se sintam orgulhosas e satisfeitas quando veem a Seleção jogar”, explicou, antes de elogiar as muitas soluções ofensivas da equipa: “Quando imagino o jogo com a Itália, penso em determinados cenários e, ainda assim, não são de mais. Mas acho que conseguimos equilíbrio na equipa.”