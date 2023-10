Rui Jorge: «Não escolhemos os jogadores pelo clube em que estão, mas pela qualidade»

Rui Jorge estava satisfeito após a goleada (6-1) que Portugal aplicou esta sexta-feira à Bielorrússia, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2025.





"Voltámos a estar muito bem, a fazer um excelente jogo. Defensivamente estivemos agressivos desde o primeiro momento. Ofensivamente tivemos bons momentos, com boa circulação de bola e simplicidade no nosso jogo. Apesar das dificuldades devido ao estado do relvado, conseguimos fazer boas jogadas e ganhámos. Apesar de não estarmos perante uma seleção do nosso nível, é de enaltecer a nossa atitude do primeiro ao último minuto", começou por dizer o selecionador da equipa de sub-21, lamentando de seguida o golo sofrido de bola parada: "Sofremos mais uma vez de canto. Recordo-me dos [golos sofridos] nos últimos três meses, em que [a seleção portuguesa sub-21] não era esta equipa. Temos de ser mais fortes nesse momento do jogo. Não podemos correr o risco de estarmos a fazer um jogo tão bom defensivamente e de sermos surpreendidos.""Não escolhemos os jogadores pelo clube em que estão, mas pela qualidade. Temos de ter em atenção os jogadores que temos para a posição [de ala]. Há jogadores com qualidade, que estão a trabalhar muito bem nos clubes. O Tiago [Morais] tem treinado muito bem, tem um excelente espírito, uma excelente atitude. Está a lutar pelo espaço dele todos os dias. Está a dificultar a tarefa ao treinador, por um lado, e a facilitá-la, por outro.""É outro jogador com uma enorme fome de jogar e de treinar. O treinador sabe as características dos jogadores. Depois, mediante a avaliação do adversário, pensa numa estratégia e em que posição pode ser útil para a seleção. O Rodrigo joga a lateral direito, a extremo esquerdo, atrás do ponta de lança. Entende muito bem o jogo", terminou.