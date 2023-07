Rui Jorge responde aos críticos: «Jogadores têm sido bravos e não é justo penalizá-los desta forma»

Rui Jorge fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã com a Inglaterra, nos quartos-de-final do Campeonato da Europa de sub-21, e não deixou de mandar um recado aos críticos."É uma equipa fantástica, recheada de excelentes jogadores ao nível individual, espero ter pela frente uma grande seleção.""Podem existir alterações. Mais uma vez acredito que todos os jogadores estão a 100 por cento e o lote de escolha é maior. Essa é a parte mais importante para mim.""Não deve ter existido um jogo onde não tenha falado com os meus jogadores e em que não tenha apontado situações a melhorar. Muitas vezes o resultado nem traz da minha parte as maiores críticas, mas há coisas a melhorar para o próximo jogo, bem como outras que queremos continuar a fazer bem.""Penso que será um jogo equilibrado. Pode haver alguma incógnita em relação à questão do domínio do jogo, mas acredito que será equilibrado, com algumas transições, vai ser um bom espectáculo. É para isso que aqui estamos, para melhorar um bocadinho a nossa qualidade no jogo. Os sub-21 têm posto a fasquia muito alta em termos da qualidade e também por isso se calhar nesta altura as opiniões estão um bocadinho condicionadas, por todo esse passado e por todo esse peso que eles [os jogadores] têm atrás. Acho que essa é a grande responsabilidade que estes jogadores enfrentam, esse passado da qualidade de jogo. Acho que isso os tem penalizado em relação à sua prestação aqui. Eles têm sido bravos, altamente solidários, uma equipa que tem lutado imenso, com muito coração, mas não temos conseguido a qualidade de jogo que outrora conseguimos ao nível de sub-21. Não é justo penalizá-los da forma como estão a ser penalizados."