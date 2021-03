Rui Jorge: «Sei que quem está no banco pode fazer a diferença»

Rui Jorge mostrou-se satisfeito com o triunfo alcançado no arranque do Europeu de Sub-21 - por 1-0 diante da Croácia -, mas garante que há pontos a melhorar. "Estou mais contente com o processo defensivo do que com o ofensivo, porque perdemos muitas bolas no último terço. Fizemos uma boa pressão alta durante grande parte do jogo e, na frente, criámos ocasiões suficientes para sairmos com os três pontos", atirou, analisando as mexidas que fez no jogo: "Quando digo que temos bastante qualidade, é porque acredito mesmo nisso. Sei que quem está no banco pode fazer a diferença."

Contudo, Rui Jorge tem já a mira na Inglaterra: "Estamos numa posição anímica diferente deles, mas têm muita qualidade. Teremos de ser mais seguros com a bola. Não foi por acaso que elogiei o nosso processo defensivo."