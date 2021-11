Rui Jorge: «Temos jogadores que estiveram a participar na Liga dos Campeões»

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, comentou esta sexta-feira a convocatória para os próximos dois jogos de apuramento para o Europeu de sub-21, diante do Chipre.





"As mesmas de sempre. Que consigamos fazer um bom jogo, demonstrar qualidade enquanto equipa e fazer um bom resultado, como é óbvio.""Começando pela primeira parte, estamos satisfeitos com o rendimento que os jogadores têm demonstrado. Têm-no feito ao nível de clube, para nós é sempre importante. O Tiago Tomás está lesionado, o Tomás Araújo foi por uma questão de opção. Em termos de clube, está a corresponder bastante bem. Em relação às vitórias, ainda estamos numa fase precoce da competição. O Chipre ainda praticamente só teve os dois jogos contra o Liechtenstein. Chipre parece-nos uma boa equipa em termos individuais e na relação com a bola, que indicia qualidade no grupo, fez um bom jogo contra a Grécia. Será importante para nós amealhar pontos. É uma fase precoce para o fazer. Ficaremos mais à vontade se conseguirmos as duas vitórias.""Temer? Não! Essas perguntas devem ser dirigidas para outro lado [Santos]. Qualquer jogador com uma oportunidade acima vai abrir espaço a outro. Encaramos sempre desta forma. A perspetiva com que encaramos é essa: prioridade máxima à Seleção principal. Tudo o que for bom para a Seleção principal, é com agrado que participaremos nesse trajeto de jogador. A partir daí, abre espaço a um novo, que poderá aproveitar futuramente.""Estamos numa realidade completamente diferente. Temos vários jogadores que estiveram a participar na Liga dos Campeões. Temos jogadores a um nível que era possível. Quanto melhores forem os contextos onde eles estão inseridos mais vão crescer como jogadores. Crescem a disputar jogos com esta dimensão. Tenho a certeza que o Gonçalo estará motivado."