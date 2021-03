Seleção de sub-21 já aterrou na Eslovénia

A comitiva da seleção portuguesa de sub-21 aterrou esta terça-feira na Eslovénia, cerca das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), onde vai disputar a fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, que arranca na quarta-feira.

Chefiada pelo ex-avançado Pedro Pauleta, diretor das seleções jovens da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a equipa das 'quinas' partiu do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 14:30, e voou em avião fretado para Ljubljana.

O percurso aéreo entre as capitais de Portugal e da Eslovénia demorou cerca de três horas e foi cumprido sem quaisquer imprevistos, antecedendo mais 30 minutos de viagem de autocarro até à unidade hoteleira que albergará o conjunto de Rui Jorge.

Durante a fase de grupos, que decorre até 31 de março, Portugal vai ficar alojado em Kodeljevo, na zona leste de Ljubljana, onde treinará na quarta-feira, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa), após a conferência de antevisão ao jogo de estreia com a Croácia.

A equipa das 'quinas' chegou à Eslovénia com apenas dois treinos realizados na Cidade do Futebol, em Oeiras, sendo que o avançado Dany Mota esteve ausente do apronto inaugural de segunda-feira e só trabalhou pela primeira vez na manhã de hoje.

Portugal começa a oitava participação na fase final de um Europeu de sub-21 frente à Croácia, na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Bonifika, em Koper, na ronda inaugural do Grupo D, com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski.

Finalista vencida em 1994 e 2015, a equipa das 'quinas' terá de ficar numa das duas primeiras posições da 'poule' para entrar na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 06 de junho.