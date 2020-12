Selecionador croata considera que Portugal era o adversário mais forte do pote 2

O treinador da Croácia, Igor Biscan, que defrontará Portugal no Europeu de sub-21, considerou esta quinta-feira que o sorteio colocou no grupo D as equipas mais fortes do pote dois (Portugal) e quatro (Suíça).

"Parece-me que apanhámos as melhores equipas dos segundo e quarto potes, mas é o que é. O grupo nunca seria fácil, devido à qualidade num campeonato europeu, mas vamos saber mais dos nossos adversários e prepararmo-nos", reagiu o técnico.

A Croácia, que no apuramento foi segunda classificada no seu grupo, um ponto atrás da República Checa, disse não ter acompanhado o percurso dos adversários por não ser preciso, mas lembrou a história de seleções como a de Portugal ou Inglaterra.

"Portugal é uma equipa que constantemente aparece com muito bons jogadores, tal como a Inglaterra, provavelmente mais do que nunca, e a Suíça não pertencia ao pote quatro", assinalou o treinador croata.

Biscan lamentou não existirem datas de preparação para um Europeu que decorrerá em dois momentos, com a primeira fase em março e os quartos de final apenas a partir de maio, mas que será igual para todos.

"Vamos tentar, naqueles dias que antecedem o primeiro jogo [em 25 de março frente a Portugal], transmitir aos jogadores as informações mais importantes e tentar ganhar. Conquistar três pontos no início é, por vezes, crucial neste tipo de competição", assinalou.

Portugal ficou hoje integrado no grupo D do Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021, em conjunto com Inglaterra, Croácia e Suíça, ditou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021 vai disputar-se na Eslovénia e Hungria, num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer entre 24 e 31 de março e a fase eliminatória (quartos de final, meias-finais e final) entre 31 de maio e 6 de junho.