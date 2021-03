Selecionador da Suíça resignado: «Apanhámos pela frente alguns dos melhores jogadores da Europa»

A Suíça entrava na última jornada da fase de grupos do Europeu de Sub-21 com chances de qualificação, mas uma derrota diante de Portugal deitou por terra qualquer possibilidade de apuramento. Ainda assim, após o encontro com a turma das quinas, o selecionador Mauro Lustrinelli destacou a resposta dos seus pupilos perante uma equipa que, na sua opinião, tem "alguns dos melhores jogadores da Europa".





"Defrontámos uma equipa muito forte. Tivemos algumas oportunidades, mas tudo ficou complicado com o segundo golo de Portugal. O nosso grupo é forte, mas hoje apanhámos pela frente alguns dos melhores jogadores da Europa. Guardaremos a atitude desta geração e tentaremos replicá-la no próximo ciclo.Devemos estar desapontados por termos desperdiçado um ponto contra a Croácia. A nossa dificuldade foi disputar estes três jogos ao mesmo nível. Depois, estávamos entre os mais jovens de todas as equipas do Europeu, mas a próxima geração já foi lançada.Foi uma campanha fantástica nestes dois anos e meio de trabalho comum. Saímos com muita satisfação e trouxemos aqui nove jogadores que irão poder participar na próxima campanha. Estamos a construir bases e a fazer com que ganhem experiências úteis".