Selecionador de Andorra: «Portugal não é só favorito a ganhar o grupo, como a vencer o Europeu»

Eloy Casals, selecionador de Andorra, diz que Portugal é um dos favoritos a vencer o Europeu de sub-21. "Os jogadores portugueses levam três ou quatro jornadas de competição, enquanto os nossos estão ainda numa fase de final de pré-temporada, o que também pesou na exibição e no resultado. Portugal não é só favorito a ganhar o grupo, como a vencer a fase final do Europeu", atirou o técnico, antes de analisar o encontro desta sexta-feira, que terminou com um triunfo luso por 3-0, em jogo a contar para o Grupo G.





"Faltou-nos ter um pouco mais de bola, frente a um adversário tão bom com bola como Portugal, uma equipa que tem muita superioridade física e técnica. Estivemos muito bem na primeira meia hora, em que Portugal não nos criou ocasiões, mas baixámos de rendimento a partir do primeiro golo deles, agravado pelo nosso cansaço."