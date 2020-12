Selecionador inglês considera "todos fortíssimos" num grupo que inclui Portugal

O selecionador de sub-21 da Inglaterra, Aidy Boothroyd, considerou que o sorteio do Europeu da categoria, realizado esta quinta-feira, definiu um grupo equilibrado de adversários muito fortes.

"Quando vi o grupo que calhou, olhei em volta e pensei: são todos fortíssimos", analisou o técnico de Inglaterra, seleção que venceu o seu grupo de qualificação, com 28 pontos em 30 possíveis (nove vitórias e um empate).

Boothroyd lembrou também que a Inglaterra não vence um Europeu de sub-21 desde 1984 -- tem mais uma vitória em 1982 -, apesar dos recentes sucessos das suas equipas de sub-17 e de sub-20 em campeonatos do mundo.

"Temos um longo caminho a percorrer em comparação com o palmarés de Itália, Alemanha e Espanha. Isto mostra bem o que eles conseguiram durante este período", assinalou o técnico.

Já o treinador da Suíça, também citado pela UEFA, disse estar satisfeito com o grupo D, no qual encontra Portugal, Inglaterra e Croácia.

"É um bom grupo, é isso que pretendíamos. O nosso objetivo é defrontar as melhores equipas. Há 10 anos que não conseguíamos estar numa fase final", assinalou o treinador da seleção suíça, Mauro Lustrinelli.

O técnico realçou também a qualidade das quatro equipas, o que entende que proporcionará "um grupo aberto", com "divisão de pontos".

Portugal ficou integrado no grupo D do Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021, em conjunto com Inglaterra, Croácia e Suíça, ditou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021 vai disputar-se na Eslovénia e Hungria, num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer entre 24 e 31 de março e a fase eliminatória (quartos de final, meias-finais e final) entre 31 de maio e 6 de junho.