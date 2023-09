Selecionador Sub-21 de Andorra: «Teremos de esperar que Portugal não tenha um dia bom»

O selecionador de Sub-21 de Andorra assumiu esta quinta-feira querer "competir até ao fim frente a Portugal" na qualificação para o Europeu de sub-21, antecipando "muitas dificuldades" no jogo de sexta-feira, em Paços de Ferreira.

"Para nós, será um jogo muito complicado. Teremos de estar muito bem e esperar que Portugal não tenha um dia bom, para lograrmos um resultado positivo. E positivo para nós é somar. Claro que gostaria que ganhasse Andorra, mas, se pudermos competir até ao fim do jogo, já ficamos muito contentes", disse Eloy Casals, em declarações à agência Lusa.

O selecionador espanhol, que prestou declarações antes do treino de adaptação de Andorra ao relvado do estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, revelou que o caminho para travar Portugal terá de ser feito "como equipa". "Mais uma vez a palavra é complicado. Temos de tentar travar Portugal como equipa, sem dar espaços, conscientes que os portugueses têm um bom jogo coletivo, mas, também, grandes individualidades, e estas podem sempre fazer a diferença", sublinhou.

Eloy Casals mostrou estar bem identificado com as qualidades da formação lusa e as suas individualidades, entre repetentes e estreantes. "Posso citar o Fábio Silva, que tem marcado muitos golos, o Paulo Bernardo, muito importante na fase anterior, o Tiago Santos, que está a aparecer agora, o Quaresma, que é muito bom. Mas, em rigor, podia dizer todos", referiu o selecionador, ainda assim "muito contente" com o nível dos sub-21 de Andorra.

O técnico espanhol, de 40 anos, deu conta da capacidade que a equipa já revela em se bater com seleções até agora mais fortes como as Ilhas Faroé ou a Bielorrússia, com quem empatou, confessando que a evolução de Andorra será sempre melhor defrontando as melhores seleções. "Começámos muito bem esta qualificação [Andorra soma três empates em outros tantos jogos] e para nós o objetivo é evitar a última posição, como aconteceu nas anteriores qualificações, e talvez poder competir contra as melhores seleções, como Portugal, e obter um resultado ajustado. Isso representa uma grande experiência para estes jogadores, até mesmos podermos jogar num estádio como este [Paços de Ferreira], explicou.

Eloy Casals trabalha há 12 anos nos escalões de formação de Andorra e assegurou que a aposta é "alimentar com o máximo de jogadores a seleção principal", num processo que considerou estar a ser "positivo".

Portugal estreia na qualificação para o Europeu de sub-21 frente a Andorra, para o Grupo G, em jogo a realizar no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na sexta-feira, a partir das 17:30.