Seleções de sub-21 afetadas pela covid-19

Os casos de covid-19 têm afetado não só algumas seleções seniores - como foi o caso de Portugal, que já divulgou que Anthony Lopes deu positivo - como também as equipas de sub-21 que nesta altura disputam os jogos de apuramento para o Europeu do escalão, no próximo ano.





Itália detetou três casos na equipa que já se encontra em Reykjavik, onde tem previsto defrontar a Islândia. São dois jogadores e um membro do staff. Os restantes jogadores e membros da delegação testaram negativo.A Alemanha passa por uma situação semelhante e ontem falava-se até na possibilidade de a UEFA cancelar o jogo de hoje com a Moldávia, depois de um jogador ter dado positivo à covid-19.