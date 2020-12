Sorteio da fase final do Europeu Sub-21, em direto

As co-anfitriãs Hungria e eslovénia já conhecem o seu posicionamento, ficando no Grupo A, posição 1 e Grupo B1, respetivamente





O sorteio começa com o Pote 4, com uma equipa a ser sorteada e alocada ao primeiro grupo disponível (por ordem alfabética). Uma bola será, então, sorteada da taça correspondente para determinar a posição dentro do grupo. Este procedimento é repetido para todas as equipas de cada pote, seguindo-se a ordem decrescente(3, 2 e 1).EspanhaAlemanhaFrançaInglaterraItáliaDinamarcaPortugalPaíses BaixosRoméniaCroáciaRepública ChecaRússiaSuíçaIslândiaEslovéniaHungriaAs 16 equipas - nove vencedores dos grupos de qualificação e os cinco melhores segundos classificados, assim como às co-anfitriãs Hungria e Eslovénia - serão divididas em quatro potes de acordo com o seu posicionamento no Ranking de Coeficiente das Selecções Nacionais de Sub-21 da UEFA, estando Portugal no pote 2.Bem-vindo ao direto do sorteio da fase final do Europeu Sub-21 de 2021, que começa às 14 horas, em Nyon, na Suíça.