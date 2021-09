Surpresa na qualificação: França travada pelas Ilhas Faroé

Enorme surpresa no Grupo 8 de qualificação para o Europeu de Sub-21. A França, uma seleção habituada a lutar por títulos na categoria, foi travada na visita à habitualmente modesta seleção das Ilhas Faroé, num encontro que terminou com um empate a um golo.





Com uma equipa repleta de jogadores que já atuam nos principais campeonatos, com nomes como Illan Meslier, Benoît Badiashile, Maxence Caqueret, Amine Gouiri ou Camavinga, entre outros, os gauleses até entraram a vencer, com um golo de Gouiri logo aos 8 minutos, mas não conseguiram ampliar a vantagem (apesar dos 30 remates que fizeram!) e os nórdicos empatariam mesmo, por intermédio de Steffan Løkin.Com este resultado, a França lidera com 4 pontos, os mesmos que o adversário desta noite, que tem mais um jogo disputado (derrota perante a Arménia, por 2-0).