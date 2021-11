Tiago Dantas espera Chipre competente e lembra que jogos são equilibrados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Tiago Dantas alertou esta segunda-feira que a seleção portuguesa de sub-21 vai enfrentar um Chipre "competente", nos dois encontros de qualificação para o Europeu 2023, e lembrou que nesta fase "todos os jogos são muitos equilibrados".

No dia em que o conjunto comandado por Rui Jorge se concentrou em Lagos, no Algarve, para iniciar a preparação da dupla jornada, o jogador do Tondela, emprestado pelo Benfica, foi o porta-voz da equipa.

"Jogos a este nível são todos, por norma, equilibrados e competitivos, à exceção do Liechtenstein, como o resultado [11-0] demonstrou. Os outros jogos são todos muito equilibrados e esperamos um adversário competente. Vamos analisar, preparar e encarar o jogo da melhor maneira", observou o médio, durante a conferência de imprensa, antes do início do primeiro treino.

O jovem jogador, de 20 anos, considera que as "coisas vão começar a sair melhor, à medida que os atletas vão passando mais tempo juntos", pelo que acredita num bom resultado frente à seleção cipriota.

"Estamos a conhecer-nos uns aos outros, apesar de já jogarmos uns com os outros há alguns anos. Mas, é sempre um período de adaptação e, à medida que vamos tendo mais estágios, vamos passando mais tempo juntos e as coisas vão começando a sair cada vez melhor. É isso que pretendemos fazer nestes dois jogos", observou.

Por fim, Dantas foi questionado sobre as portas que a equipa sub-21 abre, nomeadamente a da seleção principal.

"Eu acho que o mais importante, no nosso caso, é estarmos 100% focados nos sub-21, patamar onde estamos agora. É fazer o melhor possível aqui, porque, se não o fizermos, não iremos ter qualquer hipótese de chegar a outro nível", concluiu.

A comitiva lusa desloca-se ao Chipre em 12 de novembro, numa partida agendada para as 16:00 (horas de Lisboa), recebendo a formação cipriota quatro dias depois, em 16 de novembro, no Estádio de São Luís, em Faro.

Portugal lidera o Grupo 4 da fase de qualificação, contando por vitórias os três jogos realizados, frente à Bielorrússia (1-0) e Liechtenstein (11-0), em casa, e à Islândia (1-0), fora, e ainda não sofreu qualquer golo (13-0).

O Chipre é terceiro classificado da poule, com sete pontos, a um da Grécia, segunda colocada, com oito, e que também ainda não sofreu qualquer golo (12-0).

Os nove vencedores dos grupos da fase de qualificação e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados contra as equipas no sexto lugar) qualificam-se diretamente para a fase final, juntando-se às anfitriãs Geórgia e Roménia.

Os oito restantes segundos classificados irão disputar as quatro vagas remanescentes, em playoffs a realizar em setembro de 2022.