VAR a partir dos 'quartos': UEFA introduz tecnologia após polémica no França-Itália

A UEFA vai introduzir a tecnologia do vídeoárbitro (VAR) no Europeu de Sub-21 a partir dos quartos-de-final.

A decisão surge após o França-Itália, na 1.ª jornada do Grupo D, marcado por um momento polémico na parte final do encontro. Raoul Bellanova fez um remate à baliza gaulesa, a bola pareceu ter transposto totalmente a linha de baliza, mas o árbitro holandês Allard Lindhout não validou o lance e a França, que vencia por 2-1, garantiu os três pontos.



Numa prova em que também não existe tecnologia da linha de golo, muitas têm sido as vozes a criticarem a ausência de VAR, como foi exemplo o português Nuno Tavares. Ontem, o lateral insurgiu-se com a situação, depois de um lance polémico na derrota da Seleção com a Geórgia (0-2). "Não faz sentido", disse Nuno Tavares.