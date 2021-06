Vitinha e o lance na final do Europeu de sub-21: «No futebol tomamos decisões a cada segundo»

Vítor Ferreira, mais conhecido por Vitinha, teve uma oportunidade soberana a fechar a primeira parte do Alemanha-Portugal, a contar para a final do Europeu de sub-21, para colocar a formação orientada por Rui Jorge na frente do marcador, mas acabou por desperdiçá-la após um 'bailado' frente ao guarda-redes alemão.





No futebol e na vida tomamos decisões a cada segundo. Umas certas, outras que gostaríamos de as ter feito de forma diferente. Mas são todos estes segundos que nos fazem crescer e nos tornam mais fortes. pic.twitter.com/iMqYk9YTV3 — Vítor Ferreira (@vitinha) June 7, 2021

Esta segunda-feira, o internacional sub-21 recorreu às redes sociais para explicar o momento e para fazer um balanço da caminhada da Seleção Nacional na prova."No futebol e na vida tomamos decisões a cada segundo. Umas certas, outras que gostaríamos de as ter feito de forma diferente. Mas são todos estes segundos que nos fazem crescer e nos tornam mais fortes. Orgulhoso do que fizemos, do que temos feito e do que iremos ainda fazer para conquistar o sucesso. Todos temos de acreditar, somos diferentes e lutamos para ser os melhores. Agradeço o apoio dos portugueses ao longo desta caminhada. Vamos com tudo para próximos desafios", escreveu, na sua página oficial do Twitter.