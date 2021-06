Vítor Ferreira desalentado é apoiado pelos colegas

Vítor Ferreira foi protagonista de um dos momentos do jogo quando, mesmo na reta final da primeira parte (aos 45’+1), teve nos pés uma grande oportunidade para marcar, mas exagerou nas fintas e nem rematou nem fez o passe para Tiago Tomás ou Dany Mota, que estavam em posição frontal para alvejar a baliza dos alemães. Os adeptos portugueses, mesmo de frente para o lance, nem queriam acreditar e ouviu-se um ‘bruá’ imenso de parte a parte: os germânicos aliviados, os lusos inconformados.

Por certo era esse lance que o jogador do Wolverhampton tinha a ecoar na cabeça após o apito final do árbitro, sendo mesmo um dos jogadores mais inconformados e desalentados no relvado do Estádio Stozice. Cabisbaixo, Vítor Ferreira recebeu o apoio e conforto de vários companheiros, que foram ter com ele para o consolar e dar-lhe força.

O selecionador também fez questão de elogiar o camisola 7. “Fez uma fase final estupenda, mas senti-o algo fatigado e isso leva a tomadas de decisão que não são as melhores num jogador que, normalmente, as toma de forma excecional”, afirmou Rui Jorge no rescaldo da derrota na final do Europeu.