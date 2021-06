Vitinha: «Há poucas palavras que descrevem este sentimento»

Vitinha mostrou-se radiante, no final do jogo, que Portugal venceu por 1-0 e confirmou o acesso à final do Europeu de Sub-21. O médio disse mesmo, em declarações na 'flash interview', ser difícil explicar o que sente depois desta passagem ao jogo decisivo.





"É um grande momento e é um orgulho imenso para mim e para todos podermos estar na final. Estamos muito felizes, há poucas palavras que descrevem este sentimento. Foi uma caminhada longa para chegarmos aqui e conseguir estar na final é incrível. Agora vamos descansar", começou por dizer, sem esquecer que este foi a 12.ª vitória consecutiva da equipa das Quinas."O nosso registo é impressionante e queremos acabar o Europeu com mais uma vitória. Seria a cereja no topo do bolo e uma grande forma de acabar a época. Agora esperamos qualquer adversário, só queremos ganhar a final", frisou, para depois deixar uma palavra aos adeptos portugueses, que marcaram presença em Maribor."Já agradecemos aos adeptos mas volto a agradecer pelo apoio incansável. Venham à final porque sentimos muito a presença deles em campo", apelou.