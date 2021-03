Vítor Ferreira: «Resultado podia ser mais volumoso»

Vítor Ferreira não tem dúvidas de que não poderia ter havido outro resultado que não a vitória de Portugal. “É fácil analisar este jogo: nós quisemos jogar e a Croácia não. O resultado podia ter sido mais volumoso, mas marcámos um e chegou para levar os três pontos. O mais importante era vencer e 1-0 bastou”, referiu o médio do Wolverhampton, que admitiu, no entanto, que, a certa altura, a Seleção Nacional “n ão estava a encontrar a forma mais correta de penetrar” na defesa adversária: “Temos de fazer os golos! Se criarmos estamos mais perto de marcar. Temos grandes finalizadores e não nos preocupa a falta de eficácia.”

Depois de revelar que o resultado do outro jogo do grupo acabou por entrar na cabeça dos jogadores, o camisola 7 apontou já à Inglaterra, mas preferiu não falar de nenhum jogador em específico: “Inevitavelmente, acompanhámos o outro jogo, mas a nossa estratégia não mudou. Não vou estar a individualizar jogadores da Inglaterra. São muito fortes, tal como nós, e vai ser um grande jogo. Estando a Inglaterra com três pontos ou com zero, queremos é ganhar!”

Por mim, Vítor Ferreira deu o mote para o que resta do Europeu: “Estamos aqui para mostrar o que valemos e para desfrutar.”