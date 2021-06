Euro'2020 ao minuto: siga tudo o que se passa

há 53 min 08:44

Arnautovic é trunfo para ‘final’ com Ucrânia



Lusa/EPA

Suspenso diante da Holanda. por insultos a Alioski no jogo com a Macedónia, Arnautovic está de regresso às opções de Franco Foda e com direito a entrada direta no onze inicial da Áustria. Na antevisão à "final" com a Ucrânia, o selecionador austríaco anunciou a titularidade do avançado. Leia as declarações de ambos os selecionadores.