Clássico para testar os novos azzurri

Seria difícil pedir melhor. Esta noite, em Nápoles, Itália e Inglaterra dão início à qualificação para o Euro’2024 com a reedição da final da última edição da prova. Se do lado dos ingleses pouco mudou desde então - do onze lançado só Sterling não foi chamado -, os consagrados italianos atravessam mais uma fase de renovação após falharem o apuramento para o Mundial do Qatar. Ainda assim, a palavra de ordem na comitiva azurra é simples: começar um novo ciclo.

O San Paolo - agora Estádio Diego Armando Maradona - não é sinónimo de sucesso para os italianos. A memória mais forte vem da derrota frente à Argentina do próprio El Pibe nas ‘meias’ do Mundial’1990... em que os napolitanos ficaram divididos entre apoiar o ídolo do clube ou o próprio país. Desde então, já lá escorregaram frente a Sérvia, Dinamarca, Lituânia e Arménia, com a última noite feliz a remontar a 1993, com triunfo frente à Rússia. Alheio a essa história, Roberto Mancini quer iniciar um ciclo positivo. "Passámos de uma grande conquista a uma enorme deceção. O futebol pode ser cruel, mas podemos começar de novo e com os mesmos objetivos. Depende de nós voltar ao que éramos e, para já, temos de entrar bem na qualificação para depois irmos ao Europeu provar o que valemos. Temos capacidade para replicar a magia do último Euro, que ninguém diga o contrário!", lançou o técnico.

Retegui a lembrar... Batistuta

Entre a comitiva que ontem fez a viagem de comboio de Roma até Nápoles o nome em destaque foi... Mateo Retegui, avançado do Tigre, da Argentina, que foi a grande surpresa da convocatória. Mancini não tem problemas em colocar-lhe um rótulo de peso: "Faz me lembrar Batistuta. Vamos dar-lhe tempo para se adaptar, mas é um rapaz inteligente e um bom avançado. Queremos confiar nele."



Ultras obrigam a reforçar segurança



Ainda há uma semana, Nápoles foi palco de violentos confrontos entre ultras do clube local e do Frankfurt e com 2500 ingleses esperados na cidade, as autoridades dos dois países estão a montar uma operação conjunta para 'blindar' as ruas. Não será caso para menos, até porque de acordo com a imprensa italiana, já foi cancelada uma 'fan zone' para os adeptos britânicos porque os organizadores receberam ameaças de grupos ultras do Nápoles, que foram consideradas "credíveis" pela polícia. Os adeptos de ambos os lados também já foram avisados de que a lista de objetos proibidos se vai estender além do que é hábito: por exemplo, ninguém vai entrar no estádio... com cintos.