Dzeko sonha com o Euro'2024

Edin Dzeko sonha ajudar a Bósnia a qualificar-se para o primeiro Campeonato da Europa da sua história e, para isso, quer entrar com o pé direito na receção à Islândia, em Zenica. "Estou aqui com 37 anos e tenho uma vontade enorme de ir ao Euro. Jogo no meu clube a cada três dias e não quero fazer uma pausa nessas duas semanas. Ficaria muito feliz se esta seleção conseguisse um grande resultado e fosse para o primeiro Euro da sua história", frisa o ponta de lança do Inter, acrescentando: "Temos dez jogos, alguns dirão que há muito para jogar, mas neste grupo cada ponto é importante. Começar os apuramentos com uma vitória é o que queremos, mas temos de demonstrá-lo dentro de campo. Uma vitória daria-nos confiança e poderíamos entrar nos próximos jogos com menos pressão."

Do lado da Islândia, o selecionador Arnar Vidarsson respira confiança. "Acredito que temos as mesmas expectativas que as outras equipas. Se não tivermos a expectativa de vencer, é melhor ficarmos em casa", atira.