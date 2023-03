Cantora 'arruína' hino inglês e coloca culpas... no auricular: «Houve um problema no estádio»

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023

Os instantes que antecederam o apito inicial do Itália-Inglaterra (1-2) , esta quinta-feira, ficaram marcados por algo peculiar. A cantora Ellynora foi convidada para cantar o hino da seleção dos três leões e não passou despercebida, uma vez que acabou por protagonizar um momento que não irá esquecer pelos piores motivos. A artista falhou a nota inicial da canção e, a partir daí, não conseguiu encontrar o ritmo, acabando por pedir desculpa pelo sucedido e por colocar as culpas... no auricular."Estou muito chateada porque queria que as coisas saíssem perfeitas. O que aconteceu não foi culpa minha. Quero pedir desculpa a todos os adeptos ingleses que estavam no estádio e que viram na televisão, estou arrasada por aquilo que aconteceu e quero que as pessoas saibam que não quis faltar ao respeito a ninguém", começou por referir, emocionada, ao 'Daily Mail'.E prosseguiu, frisando que ser convidada para interpretar o hino inglês foi "uma honra": "Estava muito entusiasmada. Nunca tinha cantado nada assim antes porque sou uma artista pop. Houve um problema no estádio. Tinha ensaiado o hino duas vezes antes do jogo e três vezes na noite anterior, mas quando chegou a altura tive um problema no auricular. A música parou de me tocar ao ouvido e depois voltou, estava a ouvir em duplicado. Fiquei fora de tempo e, a partir daí, foi difícil recuperar".Ellynora garante que quando tentou dar a volta por cima, "era tarde demais". "Tentei o meu melhor para resolver o problema, mas já não havia nada a fazer. Estou realmente irritada. Tentei ajustar a minha voz com o hino no estádio, mas já era tarde demais", concluiu.A Inglaterra, refira-se, acabou por vencer por 2-1, num encontro em que Harry Kane se tornou no melhor marcador de sempre da seleção