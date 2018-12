Estádio da Luz recebe os dois primeiros jogos de Portugal no apuramento para o Euro'2020

O Estádio da Luz vai ser o palco dos dois primeiros encontros de Portugal no Grupo B de qualificação para o Europeu de 2020, em 22 e 25 de março de 2019, face a Ucrânia e Sérvia, respetivamente.Segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os dois encontros, separados por três dias (uma sexta-feira e uma segunda-feira), têm ambos início às 19:45 no reduto do Benfica, em Lisboa.Depois dos embates com ucranianos e sérvios, os dois principais adversários lusos na corrida aos dois lugares de qualificação, Portugal só volta a jogar em setembro, na Sérvia, no dia 7, e na Lituânia, três dias volvidos.Pelo meio, em junho, Portugal será anfitrião da 'final four' da Liga das Nações, defrontando em 5 de junho, nas meias-finais, a Suíça, num embate marcado para o Estádio do Dragão, no Porto. No dia seguinte, defrontam-se Holanda e Inglaterra, em Guimarães.A final realiza-se em 9 de junho, no Dragão, enquanto o embate de apuramento do terceiro classificado realiza-se no mesmo dia, no estádio do Vitória minhoto.Na fase de qualificação para o Europeu de 2020, competição que se realizará em 12 cidades, de outros tantos países, Portugal mede forças, no Grupo B, com Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo.Qualificam-se os dois primeiros de cada agrupamento, sendo que, por terem conquistado os respetivos grupos da Liga das Nações, Portugal, Ucrânia e Sérvia têm garantida a presença num 'play-off', entre 26 e 31 de março de 2020.