Euro 2020: Acompanhe o sorteio da fase de qualificação, em direto

11h21 - Vai começar! Nunbo Gomes tira a 1.ª bola do pote da Liga das Nações e sai... Ingalterra para o grupo APortugal no grupo B11h19 - Segue-se a explicação de como vai decorrer o sorteio. Começando com o pote da Liga das Nações, que inclui Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra.11h15 - Ronnie Whelan, antigo internacional irlandês, Nuno Gomes, antigo internacional português, Robbie Keane, antigo internacional irlandês, e Vítor Baía, antigo internacional português, sobem ao placo para ajudar no sorteio.11h10 - É agora explicado como e onde vai decorrer o Europeu 2020, que pela primeira vez será disputado em 13 cidades: Londres, Inglaterra ; Baku, Azerbaijão; Bruxelas, Bélgica ; Copenhaga, Dinamarca; Munique, Alemanha; Budapeste, Hungria; Roma, Itália; Amesterdão, Holanda; Dublin, Irlanda; Bucareste, Roménia; São Petersburgo, Rússia;Glasgow, Escócia; Bilbau, Espanha11h08 - Ricardo Carvalho sobe ao palco com a Taça de campeão Europeu. "Grande memórias. Muito importante jogar estas grandes competições e ganhar foi um sonho. Ainda mais em França onde muitos portugueses vivem. Agora Portugal acredita que pode vencer mais troféus.11h03 - O português Pedro Pinto é um dos apresentadores da cerimónia. Agora vamos ver algumas imagens de Portugal campeão da Europa.11H - Arranca a cerimónia! A dança tradicional irlandesa, riverdance, dá o 'pontapé de saída'.10h55 - Já só faltam cinco minutos para o início da cerimónia!10h47 - O selecionador português Fernando Santos também já passou pela 'passadeira vermelha', assim como o antigo internacional português Luís Figo.10h42 - Luis Enrique, selecionador espanhol, Gareth Southgate, à frente de Inglaterra, assim como Ryan Giggs, selecionador do País de Gales, já chegaram.10h36 - À chegada ao local Vítor Baía falou à 'Sport TV' e destacou "a situação privilegiada de Portugal por estar na Liga das Nações e com boas hipóteses de vencer essa competição". "Não nos podemos esquecer que somos campeões da Europa e estamos preparados para qualquer adversário. É um facto que a equipa está confiante e o aparecimento de jovens talentos ajuda também a estruturar uma seleção cada vez mais forte."10h26 - Já começam a chegar os convidados, faltando pouco mais de meia hora para o início da cerimónia.9h55 - Baía, Figo e Nuno Gomes começaram a sentir o ambiente de festa em torno do sorteio de qualificação já ontem, tendo participado num evento de futebol que juntou antigos internacionais.

9h48 - Em Dublin já está tudo pronto para começar a receber os convidados.9h36 - Os antigos internacionais portugueses Luís Figo, Nuno Gomes e Vítor Baía irão participar na cerimónia, ajudando a definir os grupos. Também Ricardo Carvalho, um dos campeões europeus de 2016, marcará presença, cabendo-lhe a missão de 'devolver' o troféu arrebatado por Portugal em França.9h33 - Já estamos em contagem decrescente para a chegada dos cerca de 500 convidados ao local da cerimónia em Dublin.A seleção portuguesa, campeã da Europa, conhece este domingo os quatro adversários na qualificação para o Euro 2020, no sorteio a realizar em Dublin, a partir das 11 horas. Acompanhe aqui em direto!Com a vitória nos grupos da Liga das Nações, Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda vão integrar grupos de cinco seleções, enquanto os restantes cabeças de série (Bélgica, França, Espanha, Itália, Croácia e Polónia) vão ser distribuídos por agrupamentos com seis.A Alemanha é o adversário mais indesejado do pote 2, que inclui outras formações perigosas, como a Suécia e Dinamarca e a Rússia, anfitriã do Mundial 2018, enquanto Sérvia, do pote 3, e a Grécia, do quarto, são os mais complicados dos restantes.Qualificam-se para a fase final do Euro 2020, a disputar em 12 cidades, entre 12 de junho e 12 de julho, os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, aos quais se vão juntar quatro provenientes do playoff.Os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, estão automaticamente qualificados para esta repescagem se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos playoff serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.A qualificação para o Euro 2020 vai ser disputada entre 21 de março e 19 de novembro de 2019 e os playoff entre 26 e 31 de março de 2020.Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda vão folgar nas terceira e quarta jornadas de apuramento, entre 7 e 11 de junho de 2019, e disputar a final four da Liga das Nações, a 5, 6 e 9, no Porto e Guimarães.: Suíça, Portugal, Holanda e Inglaterra: Bélgica, França, Espanha, Itália, Croácia e Polónia.: Alemanha, Islândia, Bósnia-Herzegovina, Ucrânia, Dinamarca, Suécia, Rússia, Áustria, País de Gales e República Checa.: Eslováquia, Turquia, República da Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, Noruega, Sérvia, Finlândia, Bulgária e Israel.: Hungria, Roménia, Grécia, Albânia, Montenegro, Chipre, Estónia, Eslovénia, Lituânia e Geórgia.: Macedónia, Kosovo, Bielorrússia, Luxemburgo, Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Gibraltar e Ilhas Faroé.: Letónia, Liechtenstein, Andorra, Malta e São Marino.