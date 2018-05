Continuar a ler

Oitavos-de-final



27 de junho, 1.º Grupo A - 2.º Grupo C, Londres

27 de junho 2.º Grupo A - 2.º Grupo B, Amesterdão

28 de junho 1.º Grupo B - 3.º Grupo A/D/E/F, Bilbau

28 de junho 1.º Grupo C - 3.º Grupo D/E/F, Budapeste

29 de junho 2.º Grupo D - 2.º Grupo E, Copenhaga

29 de junho 1.º Grupo F - 3.º Grupo A/B/C, Bucareste

30 de junho 1.º Grupo E - 3.º Grupo A/B/C/D, Glasgow

30 de junho 1.º Grupo D - 2.º Grupo F, Dublin





Quartos-de-final



3 de julho, São Petersburgo, 17h00

3 de julho, Munique, 20h00

4 de julho, Baku, 17h00

4 de julho, Roma, 20h00





Meias-finais



7 de julho, Londres, 20h00

8 de julho, Londres, 20h00





Final



A UEFA revelou esta quinta-feira o calendário completo do Campeonato da Europa de 2020, edição que vai ser repartida por vários países. Recorde-se que as meias-finais e a final da competição serão disputadas em Londres, no estádio de Wembley. Já o encontro inaugural acontecerá em Roma

Autor: Luís Miroto Simões