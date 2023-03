Harry Kane pode quebrar recorde

Os ingleses também arrancam a qualificação de olho numa nova oportunidade de voltar aos títulos internacionais e o principal trunfo continua a ser Harry Kane. Com 53 golos até ao momento pelos Três Leões, o dianteiro do Tottenham já igualou Wayne Rooney como maior artilheiro da história da seleção, pelo que pode já hoje isolar-se no topo da lista. A comitiva liderada por Gareth Southgate aterrou ontem à noite em Nápoles , sabendo que para entrar com o pé direito na qualificação terá de quebrar um enguiço que dura desde maio de 1961, a última vez que Inglaterra venceu (3-2) na visita a Itália, somando desde então 4 desaires e 2 empates. "É mais um pedaço de história que podemos desfazer", avisou o selecionador inglês que, tal como Mancini, está apostado em iniciar uma fase positiva: "O que fizemos no passado não interessa, temos a humildade para começar de novo."