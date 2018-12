Krstajic: «Não vamos ser presa fácil para Portugal»

O selecionador da Sérvia, Mladen Krstajic, ficou satisfeito com o resultado do sorteio da fase de qualificação para o Euro'2020 - que colou a sua equipa no Grupo B ao lado de Portugal, Ucrânia, Lituânia e Luxemburgo -, porque já conhece os principais rivais, pois defrontou recentemente tanto a Ucrânia como Portugal."Não há palavras suficientes para descrever Portugal, que tem tantos jogadores conhecidos e todos sabemos quem é o jogador principal. No papel, Portugal pode ser favorito, mas temos uma equipa jovem com jogadores que estão cada vez melhores e não vamos ser uma presa fácil para Portugal", advertiu. Ucrânia "é um adversário difícil ", que tem em Shevchenko um "líder com muita experiência, grande antigo jogador", disse Krstajic."Penso que estas três equipas vão lutar pelo primeiro lugar, mas não podemos desvalorizar a Lituânia e o Luxemburgo", resumiu.