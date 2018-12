Luis Enrique: «Oxalá tivéssemos apanhado a Alemanha...»

Noa Espanha ficou no grupo F com Suécia, Noruega, Roménia, Ilhas Faroé e Malta. Contudo, Luis Enrique queria ficar com... a Alemanha. O antigo treinador do Barcelona explicou porquê."Oxalá tivéssemos ficado com a Alemanha para ficarmos em alerta e não confiarmos. Comentei isto com o Luis Rubiales [presidente da Federação Espanhola] antes do sorteio e mantenho. Não me importava nada que tivéssemos ficado com a Alemanha no grupo", disse.Sobre as seleções que vão defrontar Espanha na fase de qualificação, Luis Enrique não espera facilidades."A Suécia e a Noruega são boas seleções, com um nível alto, que são fortes em casa. A seguir vem a questão climatérica e as viagens, que serão muito longas. Mas qualificam-se duas seleções de cada grupo e o objetivo é conseguir o apuramento. Mas que ninguém pense que, por sermos cabeças-de-série, a qualificação vai ser um passeio", alertou.