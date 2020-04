Mancini diz que o adiamento do Euro pode beneficiar a Itália

O Campeonato da Europa de seleções estava previsto para este verão em várias cidades do Velho Continente mas a pandemia provocada pelo novo coronavírus levou a UEFA a adiar a prova para o próximo ano. E se a maioria dos intervenientes recebeu a notícia com grande tristeza, há quem veja algo de positivo na decisão.





Roberto Mancini, selecionador da Itália, diz que o adiamento do Euro poderá beneficiar os transalpinos e assume que a equipa está no lote de candidatos ao título, sabendo já que vai disputar o Grupo A com País de Gales, Turquia e Suíça."Estou decepcionado por não jogarmos o Euro mas, ao mesmo tempo, penso que pode ser uma ligeira vantagem para a Itália, porque somos uma equipa jovem e ter mais um ano de experiência pode ser útil para nós", afirmou o técnico italiano à RAI. "Acho que estamos entre as equipas capazes de vencer o troféu. Não gosto de colocar muitas regras aos meus jogadores, porque não é certo enjaular as suas personalidades", acrescentou Mancini.Apesar do optimismo, o técnico de 55 anos não fica indiferente aos efeitos da pandemia em Itália, pois a covid-19 já provocou mais de 19 mil mortes no país. E Mancini espera que as pessoas tirem as devidas lições."Isto ensinou-nos muitas coisas. Por exemplo, podes ser o mais poderoso, o mais rico, o mais bonito, mas quando uma doença surge como um inimigo invisível, ela pode derrubar-te. Espero que as pessoas se tornem mais gentis depois disto e que possamos voltar a ver futebol apenas por diversão. Devemos lembrar-nos dos profissionais de saúde depois disto e não apenas durante a crise, pois é muito fácil elogiá-los agora", sublinhou.