Mourinho será o responsável por eleger jogadores da caderneta de cromos do Euro'2024

O treinador português José Mourinho vai ser o responsável por eleger os futebolistas que vão compor a caderneta de cromos do Euro2024 de futebol, na Alemanha, anunciou esta quarta-feira a empresa Topps, que fechou parecia com a UEFA.



A marca norte-americana substitui a concorrente italiana Panini, também especializada na edição de cadernetas de cromos e revistas de banda desenhada, que nos últimos anos foi a responsável pela elaboração das cadernetas colecionáveis das principais provas da UEFA.

"A Topps Company tem o orgulho de anunciar a sua parceria com a UEFA como o parceiro oficial de licença do UEFA EURO 2024. A partir de 2022, a Topps será o parceiro exclusivo, fornecendo cromos oficiais, cartões comerciais e outros colecionáveis relacionados com o UEFA EURO e outras competições de seleções nacionais da UEFA", assinalou a marca responsável, através de um vídeo postado nas redes sociais, no qual aparece o treinador dos italianos da Roma.

O diretor de marketing da Topps Company, Patrick Rausch, justificou a escolha do técnico português, que considera ser uma "verdadeira lenda". "Escolhemos ninguém menos do que 'The Special One', José Mourinho. José é uma verdadeira lenda e um dos maiores nomes do futebol europeu. Estamos orgulhosos de anunciar a parceria com ele, como uma homenagem a um desporto tão emblemático", explicou.