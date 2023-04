Old Trafford e Anfield fora da candidatura britânica ao Euro'2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Old Trafford e Anfield, dois palcos míticos de Inglaterra, não fazem parte da lista de dez estádios apresentados à UEFA pela candidatura conjunta do Reino Unido e da República da Irlanda à organização do Euro’2028. Eis o rol dos anfiteatros: Wembley (Londres), Principality (Cardiff), Tottenham Hotspur (Londres), Etihad (Manchester), Bramley-Moore (Liverpool, por construir), St. James Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), Hampden Park (Glasgow), Aviva (Dublin) e Casement Park (Belfast, por construir).

A Turquia também quer acolher o Europeu, tendo formalizado o interesse em organizá-lo em 2028 ou 2032. A Itália deseja ser a anfitriã em 2032. A UEFA tomará a decisão final em outubro.