Playoff do Euro'2020: Eslováquia-Irlanda será disputado à porta fechada

O encontro entre Eslováquia e República da Irlanda, da primeira mão do playoff de acesso ao Euro2020 de futebol, vai ser disputado à porta fechada, devido ao Covid-19, anunciou esta terça-feira a federação irlandesa (FAI).

No seu sítio oficial, o organismo explicou que foi informado pela federação eslovaca de que o jogo, agendado para 26 de março, em Bratislava, irá decorrer sem a presença de público, como medida de prevenção ao surto do novo coronavírus, imposta pelo governo desse país.

Eslováquia e República da Irlanda estão no 'caminho B' do playoff de acesso à fase final do próximo Europeu, tal como Bósnia-Herzegovina e Irlanda do Norte, com o vencedor a integrar o Grupo E da fase final, com Espanha, Polónia e Suécia.

Na Eslováquia, já foram identificados sete casos do Covid-19.

A epidemia foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos. Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).