Qualificação para o Euro 2020: historial favorável de Portugal com os seus adversários

Ucrânia e Sérvia prometem complicar a vida ao campeão Portugal no Grupo B de qualificação para o Euro 2020, enquanto Lituânia e Luxemburgo aparecem como as seleções mais frágeis, ditou oEnquanto a Sérvia até é uma equipa de boa memória para a seleção portuguesa, o mesmo não acontece com a Ucrânia, que ajudou a formação das quinas a ficar ausente da fase final do Mundial 1998, que decorreu em França, na única vez que as duas equipas se encontraram em fases de apuramento.Quanto ao Luxemburgo, Portugal vai encontrar pela quinta vez esta seleção, primeira na qualificação para um Europeu, enquanto a Lituânia vai estrear-se em confrontos oficiais com a seleção lusa.Na única vez que encontrou a Ucrânia, Portugal acabou afastado do Mundial 1998, com um terceiro lugar num Grupo 9 que foi ganho pela Alemanha e deixou os ucranianos no playoff, que acabariam por perder para a Croácia.Com Artur Jorge no comando, Portugal foi a Kiev perder por 2-1, com João Vieira Pinto a marcar o golo luso, e venceu a Ucrânia, por 1-0, com um tento de Fernando Couto, no Porto.Só em 2006, no Campeonato do Mundo da Alemanha, a Ucrânia marcou a sua primeira presença numa fase final, seguindo-se o Euro 2012, como anfitrião, e o Euro 2016, em França.Comandados por Andriy Shevchenko, considerado o melhor futebolista de sempre do país, a seleção ucraniana tem como principais figuras Andriy Yarmolenko, avançado do West Ham, e Yevhen Konoplyanka, extremo do Schalke 04.Quanto à Sérvia, a seleção portuguesa garantiu a qualificação nas duas vezes que defrontou a equipa dos Balcãs, para o Euro 2008 e, mais recentemente, o Euro2016, que culminou no título europeu em França.Com Scolari como selecionador, Portugal empatou em Belgrado (1-1), com um golo de Tiago, e garantiu igual resultado em Lisboa, com Simão Sabrosa a marcar, num encontro que ficou marcado por uma agressão do técnico brasileiro ao defesa Dragutinovic.Nessa qualificação, a seleção nacional acabou no segundo lugar do Grupo A, atrás da Polónia, e seguiu para a fase final, que decorreu na Áustria e na Suíça.Em 2015, Portugal assegurou mesmo dois triunfos, ambos por 2-1, com Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão a marcarem no Estádio do Luz, e João Moutinho e Nani a garantirem o triunfo na capital sérvia, numa altura em que a formação lusa já tinha confirmado o apuramento.Comandada por Mladen Krstajic, a Sérvia está neste momento a tirar proveito da geração que foi campeã europeia de sub-19, em 2013, e campeã mundial de sub-20, em 2015.Depois das fases de apuramento para o Mundial 1962, Mundial 1990, Mundial 2006 e Mundial 2014, Portugal volta a apanhar o Luxemburgo, mas pela primeira vez no caminho para a fase final de um Europeu.A derrota por 4-2 em 1961 foi a única vez que o Luxemburgo conseguiu roubar pontos a Portugal, seguindo-se sempre triunfos da formação das quinas, o mais desnivelado em 2005, por 6-0, com um bis de Pedro Pauleta e de Simão Sabrosa.Pela primeira vez no caminho de Portugal, a Lituânia, que é comandada por Edgaras Jankauskas, antigo jogador de Benfica e FC Porto, não parece ter força para conseguir tirar pontos a Portugal, tendo em contas as mais recentes campanhas, para o Euro 2016 e para Mundial 2018, em que foi penúltimo classificado do seu grupo.A única vez que a Lituânia esteve perto do apuramento para o Europeu foi em 1996, quando ficou em terceiro lugar do seu grupo, atrás de Croácia e Itália.Portugal somou goleadas nas duas vezes que defrontou a Lituânia em jogos particulares, ambas em casa, com 5-1 em 2000, e 4-1 em 2004.Por ter vencido o seu grupo na Liga das Nações, Portugal ficou integrado num dos quatro grupos com cinco equipas, num apuramento em que os dois primeiros de cada poule garantem a presença na fase final.A qualificação do Euro 2020 realiza-se entre 21 de março e 19 de novembro de 2019, com as últimas quatro vagas a serem decididas num playoff, entre 26 e 31 de março de 2020, entre os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos playoffs serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.