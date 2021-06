Quim lembra "pormenor" que decidiu meia-final de 2000 com a França

O antigo internacional português Quim, um dos três guarda-redes que esteve no Euro'2000, considerou que foi "um pormenor" que decidiu a meia-final diante da França, que viria a vencer a competição, depois de eliminar Portugal.

"Acima de tudo, acho que foi o pormenor que decidiu. O que se passou nesse ano foi o pormenor, foram mais felizes", afirmou Quim, em entrevista à agência Lusa, 21 anos depois de ter integrado o lote de jogadores lusos que estiveram na fase final da competição, coorganizada por Bélgica e Países Baixos.

Quim, atualmente com 45 anos, formou o trio de guardiões que o selecionador Humberto Coelho levou ao Euro'2000, partindo como o terceiro da hierarquia, atrás de Vítor Baía, o titular, e de Pedro Espinha.

Foi do banco que viu a França eliminar Portugal nas meias-finais dessa edição da prova, numa partida em que Nuno Gomes adiantou a seleção nacional na primeira parte e Thierry Henry repôs a igualdade no arranque do segundo tempo.

A três minutos do final do prolongamento, um penálti de Zinedine Zidane assegurou o triunfo por 2-1 dos franceses, que beneficiaram da regra do golo de ouro, na sequência da famosa e polémica mão de Abel Xavier.

"Em jogos muito equilibrados, com jogadores que fazem a diferença, decide-se por quem erra menos e pelo pormenor. Nesse ano, a França foi mais feliz", referiu à Lusa o antigo guarda-redes de Sporting de Braga, Benfica e Desportivo das Aves, que encerrou a carreira de futebolista em 2018, ao serviço dos avenses.

No Euro'2000, Quim contabilizou um minuto de utilização, ao ser lançado no final da partida com a Alemanha, que Portugal venceu por 3-0, com três golos de Sérgio Conceição, na terceira e última jornada da fase de grupos.

Com a qualificação assegurada na ronda anterior, Humberto Coelho apresentou um onze alternativo diante dos germânicos, com Pedro Espinha a assumir a baliza portuguesa e a ser rendido por Quim nos instantes finais, situação que possibilitou que todos os 23 convocados fossem utilizados no torneio.

O encontro que ditou a copiosa derrota da Alemanha foi o último do lendário Lothar Matthaus com a camisola da 'mannschaft', além de ter originado o despedimento do então selecionador Erich Ribbeck, tendo em conta que os alemães ficaram na última posição do grupo e falharam a passagem aos quartos de final.

Essa seria a primeira grande competição internacional de Quim com a seleção portuguesa, a qual representou em 32 jogos. Além do Euro'2000, o antigo guarda-redes participou também no Euro'2004, em Portugal, e no Mundial'2006, na Alemanha.