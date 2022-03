Rússia anuncia intenção de organizar Europeus de 2028 e 2032

Numa altura em que se encontra suspensa de todas as competições internacionais, tanto por parte da UEFA como da FIFA, a Federação de Futebol da Rússia (RFU) anunciou esta quarta-feira a intenção de apresentar uma candidatura para acolher os Europeus de 2028 ou de 2032. A revelação foi feita por Sergei Anokhin, um elemento da direção da RFU, em declarações à Match TV, numa comunicação na qual não esclareceu qual o ano preferencial: se 2028, onde concorrerá com a candidatura britânica e irlandesa, ou 2032, por agora com Itália como principal adversário.Aleksandr Dyukov, líder da RFU e também presidente da Gazprom, revelou ainda que a declaração de intenções será enviada esta quarta-feira e deixou claro na sua comunicação que a Rússia está "pronta para receber uma competição de larga escala", especialmente depois de ter já recebido o Mundial'2018. "Temos de aproveitar a oportunidade para receber um Europeu. Será organizado nos nossos estádios que foram utilizados no Mundial. Temos infraestruturas desenvolvidas. Sabemos que temos uma chance mínima, mas temos de tentar. Temos o direito de apresentar uma candidatura, é de borla", declarou Dyukov.A Rússia, refira-se, apresenta a sua proposta de organização do Europeu precisamente no último dia de submissão da intenção de candidatura para 2028, devendo ter como adversária nesta sua tentativa a 'vizinha' Turquia, isto para lá da candidatura britânica. A lista final de candidaturas será anunciada em abril, devendo o anúncio final ser feito em setembro de 2023.Note-se, ainda assim, que será pouco provável uma boa recetividade para esta candidatura, especialmente tendo em conta o contexto atual, que já levou à decisão de Polónia, Suécia e Rep. Checa de se recusarem a defrontar a Rússia nos jogos do playoff para o Mundial - isto ainda antes da decisão da FIFA em suspender os russos.