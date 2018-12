Shevchenko: «Ronaldo é um grande líder, mas trunfo de Portugal é o coletivo»

Andriy Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004 e atual selecionador ucraniano, considerou este domingo Cristiano Ronaldo "um grande líder", mas vê o coletivo como o principal trunfo de Portugal.Em declarações após o sorteio realizado hoje em Dublin que colocou Portugal, Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo no grupo B na fase de qualificação para o Campeonato da Europa, Shevchenko qualificou este como um "grupo difícil, com o campeão da Europa, uma equipa muito forte, com bons jogadores"."Portugal tem muito talento, mas o principal na seleção portuguesa é o grupo. Têm um grande líder em Cristiano Ronaldo, mas com ele ou sem ele, a equipa continua muito forte e acredita no seu sucesso. O coletivo é a parte mais importante da equipa portuguesa", vincou, lembrando como a seleção jogou na Liga das Nações sem Cristiano Ronaldo.O antigo internacional ucraniano descreve ainda a Sérvia como "uma boa equipa, com bons jogadores, muito ambiciosa", capaz de competir com a Ucrânia e Portugal por um dos dois lugares de qualificação.Qualificam-se para a fase final do Euro2020, a disputar em 12 cidades, entre 12 de junho e 12 de julho, os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, aos quais se vão juntar quatro provenientes do 'play-offs'.Os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, estão automaticamente qualificados para esta 'repescagem' se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos 'play-offs' serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.A qualificação para o Euro2020 vai ser disputada entre 21 de março e 19 de novembro de 2019 e os 'play-offs' entre 26 e 31 de março de 2020.