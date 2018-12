Sorteio de qualificação para o Euro 2020 ditou reencontro entre Alemanha e Holanda

Alemanha e Holanda, que têm uma das rivalidades mais antigas do futebol europeu, vão medir forças no apuramento para o Euro 2020, enquanto Espanha e França parecem ter caminho aberto para a fase final, ditou oDepois do confronto na Liga nas Nações, que culminou na vitória da Holanda e da despromoção da Alemanha, as duas seleções vão voltar a medir forças no Grupo C, mas desta vez ambas têm tudo para alcançar a qualificação.Num agrupamento em que os dois primeiros garantem o apuramento, Irlanda do Norte, Estónia e Bielorrússia não parecem ter estofo e dificilmente devem entrar na luta para estar na fase final do próximo Europeu.Campeã mundial e vice-campeã europeia, a França também não deverá ter muitas dificuldades em alcançar a qualificação no Grupo H, em que vai medir forças com Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia e Andorra.O mesmo acontece com a Espanha no Grupo F, em que dificilmente deixará fugir o primeiro lugar, com Suécia, Noruega e Roménia a entrarem na luta pelo segundo posto e com Malta e Ilhas Faroé a tentaram a fazer melhor figura possível.A Croácia, vice-campeã mundial, foi sorteada no Grupo E e é grande favorita frente a País de Gales e Eslováquia, que deverão aparecer na luta, e Hungria e Azerbaijão, que dificilmente entram nas contas.Depois de ter feito boa figura no último Campeonato do Mundo e na Liga das Nações, a Inglaterra vai medir forças com a República Checa, Montenegro e Bulgária no Grupo A, seleções que podem dificultar a vida dos ingleses.Depois do choque de ter ficado fora do Mundial 2018, a Itália aparece como favorito no Grupo J, mas terá pela frente Bósnia-Herzegovina, Finlândia e Grécia, seleções que tanto podem aparecer na luta pelo apuramento, como podem ser a desilusão desta fase. Arménia e Liechtenstein fecham o agrupamento.Destaque ainda para o Grupo I, com Bélgica e Rússia a lutarem pelo primeiro lugar, num agrupamento em que Escócia, Chipre, Cazaquistão e São Marino não deverão dificultar a tarefa dos dois favoritos.A qualificação do Euro 2020 realiza-se entre 21 de março e 19 de novembro de 2019, com as últimas quatro vagas a serem decididas num playoff, entre 26 e 31 de março de 2020, entre os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações.